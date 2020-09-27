شكرا لقرائتكم علاء وحيد: محمد الشامى مدد تعاقده مع الإسماعيلى لمدة 3 مواسم جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى الاسماعيلى أن محمد الشامى مهاجم ناديه مدد تعاقده مع القلعة الصفراء منذ شهر لمدة ثلاثة مواسم جديدة.

وقال وحيد فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" :"مندهش للغاية من الحديث فى وسائل الاعلام عن تمديد تعاقد محمد الشامى مع الاسماعيلى، اللاعب مدد تعاقده معنا منذ شهر كامل ولمدة ثلاثة سنوات، وليس هناك جديداً فى هذا الشأن حتى يتم إثارته مجدداً".

ورفع نادى فانكوفر وايت كابس الكندى، الذى يشارك بالدورى الأمريكى، عرضه لضم محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى لـ 800 ألف دولار فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وترغب إدارة النادى الكندى فى الحصول على خدمات الشامى على طريقة الشراء النهائى للاستفادة من قدراته التهديفية لتعزيز خط هجومها، وكان الشامى قد تلقى عرضاً من فانكوفر وايت كابس فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 600 ألف دولار، لكن مسئولى الإسماعيلى رفضوا العرض بداعى الحاجة لجهود اللاعب .

وتلقى محمد الشامى عرضاً من الاتفاق السعودى للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على طريقة البيع النهائى، وترغب إدارة الاتفاق فى الحصول على خدمات الشامى لتعويض رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى المعار للفريق السعودى لنهاية الموسم، وتعتزم إدارة الاتفاق مخاطبة الإسماعيلى لمعرفة طلباتهم المادية للاستغناء عن اللاعب.

وفى وقت سابق، كشف علاء وحيد، المتحدث الإعلامى للنادى الإسماعيلى، خطوات ناديه لإصلاح الفريق بعد سوء النتائج بالفترة الأخيرة، وموقف مجلس الدراويش من استقالة المحاسب عطيتو أبو عراقى عضو مجلس الإدارة. وقال وحيد فى مداخلة هاتفية مع برنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "إدارة الإسماعيلى اتخذت عدة خطوات عاجلة لإنقاذ الفريق، أولها طلب المساندة والدعم من الرموز، وبالفعل كل أبناء النادى قدموا نموذجاً رائعاً فى حب الدراويش وحضروا لمساندة اللاعبين وتحدثوا معهم فى المران وكانت لكلماتهم أثر بالغ فى نفوس اللاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش التى تعتبر مباراة صعبة للغاية".

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وأضاف علاء وحيد، "كل النجوم حضروا ومن لم تسمح له ظروفه بالحضور اعتذر ووعد بالتواجد فى وقت آخر، وانتهت كل الخلافات السابقة بدليل وجود القيصر حسنى عبد ربه وحديثه للاعبين بعد سوء تفاهم غير مقصود، كما تم تعيين أبو طالب العيسوى فى محاولة لوجود دعم فنى عاجل لفريق الكرة لأن كل نقطة فى المباريات المقبلة غالية جدا".

وتابع المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، "مجلس الإدارة شكل لجنة للتعاقدات تشمل فردين من الجهاز الفنى الحالى وعنصرين من الخارج من أبرز رموز الدراويش، ومنح اللجنة صلاحيات كاملة فى اختيار والتعاقد مع اللاعبين للموسم الجديد مع الوعد بخطوات جادة، ولكن بعد زوال الموقف الصعب للفريق وبقائه فى الدورى".

وعن استقالة عطيتو أبو عراقى من مجلس الإسماعيلى علق علاء وحيد، "عطيتو ابو عراقى ترشح فى إحدى القوائم بشرق الدلتا وهذا حقه وله أسبابه ومبرراته، ولكن حينما تتعرض مركبك للمخاطر لا يصح أن تحاول الهروب ولكنك حر، وقرارك لن يكون مؤثراً مثلما تحدث البعض، مجلس الإدارة سيكمل مهمته ووضعه قانونى، مجلس الإسماعيلى خسر عطيتو ابو عراقى ولكن سيظل الإسماعيلى باقياً ".