شكرا لقرائتكم إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنوى الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثبتت الفحوص إصابة لاسه شونه لاعب وسط جنوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد يوم واحد فقط من إصابة زميله في الفريق ماتيا بيرين حارس المرمى قبل مواجهة فريقهما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع نابولي على أرض الأخير يوم الأحد.

وجاءت نتيجة لاعب الوسط الدنماركي الدولي شونه إيجابية بعد خضوع لاعبي الفريق الإيطالي لجولة ثانية من الفحوص ومن ثم فقد خضع لعزل صحي ذاتي.

وجاءت نتائج بقية لاعبي جنوة سلبية وسافروا إلى نابولي صباح يوم الأحد بعد تأجيل رحلتهم الجوية التي كانت مقررة بعد ظهر السبت بينما أمضوا الليلة في أحد فنادق جنوى تجنبا للتعرض للعدوى.

وعقب الإعلان عن إصابة بيرين يوم السبت أعلنت رابطة الدوري الإيطالي أن مباراة الفريقين يوم الأحد ستنطلق الساعة 1600 بالتوقيت المحلي.