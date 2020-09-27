شكرا لقرائتكم ليفانتي يقلب الطاولة على أوساسونا في الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حول ليفانتي تأخره بهدف أمام مضيفه أوساسونا إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم روبرتو توريس بهدف لأوساسونا في الدقيقة 38 لكن ليفانتي رد بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني، إذ أدرك غونزالو ميليرو التعادل لليفانتي في الدقيقة 41 ثم أضاف روجر مارتي الهدف الثاني في الدقيقة 77 قبل أن يختتم خوسيه لويس موراليس التسجيل في الدقيقة 81.

وحصد ليفانتي أول ثلاث نقاط له هذا الموسم بعد خسارته في مباراته الأولى، ليحتل المركز التاسع بفارق الأهداف عن أوساسونا صاحب المركز الحادي عشر.