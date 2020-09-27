شكرا لقرائتكم شالكه يقيل فاغنر بعد أسوأ بداية في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي شالكه يوم الأحد إقالة مدربه ديفيد فاغنر بعد البداية الكارثية للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم التي تعتبر الأسوأ في تاريخه.

واستقبلت شباك شالكه 11 هدفا مقابل هدف وحيد سجله الفريق خلال أول مباراتين له في الموسم الذي استهله بخسارة مذلة أمام بايرن ميونخ حامل اللقب بثمانية أهداف دون رد قبل أن يسقط على ملعبه يوم السبت أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لهدف.

وأوضح ويخين شنايدر مدير الرياضة والاتصالات في شالكه: كنا نأمل جميعا أن نجري التغييرات اللازمة على المستوى الرياضي سويا مع ديفيد فاغنر، لكن لسوء الحظ أول مباراتين في الموسم الجديد لم تحققا المستوى والنتائج المطلوبة.