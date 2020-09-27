اخبار الرياضه

شالكه يقيل فاغنر بعد أسوأ بداية في تاريخه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم شالكه يقيل فاغنر بعد أسوأ بداية في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي شالكه يوم الأحد إقالة مدربه ديفيد فاغنر بعد البداية الكارثية للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم التي تعتبر الأسوأ في تاريخه.

واستقبلت شباك شالكه 11 هدفا مقابل هدف وحيد سجله الفريق خلال أول مباراتين له في الموسم الذي استهله بخسارة مذلة أمام بايرن ميونخ حامل اللقب بثمانية أهداف دون رد قبل أن يسقط على ملعبه يوم السبت أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لهدف.

وأوضح ويخين شنايدر مدير والاتصالات في شالكه: كنا نأمل جميعا أن نجري التغييرات اللازمة على المستوى الرياضي سويا مع ديفيد فاغنر، لكن لسوء الحظ أول مباراتين في الموسم الجديد لم تحققا المستوى والنتائج المطلوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شالكه يقيل فاغنر بعد أسوأ بداية في تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا