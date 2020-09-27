يلا شوت حصري | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم كورة لايف رابط يوتيوب بدون تقطيع بث مباشر

يستعد نادي مانشستر سيتي بعد فوزه في اللقاء الأول أمام وولفرهامبتون بنتيجة 3/1 للقاء ليستر سيتي في رحلته المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
يستضيف ستاد الاتحاد لقاء قوي أمام متصدر جدول الترتيب ليستر سيتي بعد أن سجل 7 أهداف في أول لقائين واستقبل هدفين فقط.
المان سيتي بقيادة المدير الفني الكبير بيب جوارديولا دائمًا ماكان حاضرًا في المنافسة على الصدارة، ويحاول حصد أكبر عدد من الألقاب، لكن بالطبع الوضع يختلف هذا الموسم بعد الصفقات العديدة والتدعيمات الكبيرة التي قامت بها العديد من الأندية الإنجليزية، آخرها انتقال بيل إلى توتنهام .
تقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي يوم الأحد 27
ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.
تذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حصريًا في الشرق الأوسط على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وستذاع على beIN SPORTS HD 1.
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