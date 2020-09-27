مشاهدة مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد بث مباشر Tottenham vs Newcastle Unitedاليوم 27 سبتمبر 2020

نتابع مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد Tottenham vs Newcastle United، اليوم الأحد الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري، الساعة الثالثة مساء بتوقيت مصر، على ستاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد

حيث يلتقي توتنهام ونيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث انتهت أخر مباراة جمعت

بينهما بفوز توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف، ونتابع اللقاء من خلال مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر، عبر الوفد مباريات اليوم.

Advertisements

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

وفي أخر 5 مباريات جمعت بين توتنهام ونيوكاسل يونايتد، حقق توتنهام الفوز في 4 مباريات مقابل فوز وحيد لفريق نيوكاسل يونايتد، من خلال موقع الوفد مباريات الدوري الإنجليزي من خلال الوفد مباشر مباريات اليوم، عبر مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر.

موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد بطولة الدوري الإنجليزي

الساعة 03:00 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 02:00 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 03:00 مساء بتوقيت فلسطين.

الساعة 02:00 مساء بتوقيت المغرب.