مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم بتاريخ 27-09-2020 في الدوري الانجليزي

يقدم يلا شوت الجديد حصري yalla shoot new مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي manchester city vs leicester بث مباشر اليوم بتاريخ 27-09-2020 في الدوري الانجليزي ، قمة تقام اليوم الاحد في الدوري الانجليزية لقاء مانشستر سيتي وليستر سيتي في الاسبوع الثالث من الدوري الممتاز اليوم الموافق 27 سبتمبر ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف فريق مانشستر سيتي خصمه فريق ليستر سيتي في المباراة القوية والتي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب الاتحاد مقعل نادي مانشستر سيتي والذى يلعب عليه اليوم اول مباراة له في الموسم في الجولة الثانية بعد الجولة الاولي التي لعبه خارج ملعبه ، وسوف تبدا اليوم الاحد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في تمام الساعة السادسه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة الخامسه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

مانشستر سيتي انهي الموسم الماضي بالحصول على لقب كاس الرابطه الانجليزية فقط وذلك بعد خسارة المنافسه من امام ليفربول وكذلك خسارة المنافسه في دوري ابطال اوروبا

، وفي الموسم الجديد يبدا نادي مانشستر سيتي موسم جديد ويريد الفريق ان يكون مختلف بالمنافسه على جميع البطولات بكل قوته ، وفي مباراة الجولة الثانية التي لعبها فريق مانشستر سيتي كانت خارج ملعبه من امام خصمه فريق وولفرهامبتون وحقق الانتصار فيها بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد ، واخر مباراة لعبها الفريق حقق الانتصار فيها على بورنموث بهدفين لهدف في كاس الرابطه الانجليزية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

بينما نادي ليستر سيتي الذى حقق الانتصار في اول مباريتين في الدوري الانجليزي على التوالي وحصد الفريق العلامة الكامله برصيد 6 نقاط ، وسوف يلعب اليوم مواجهة قوية خارج ملعبه من امام فريق مانشستر سيتي وهو يدخل المباراة على امل الحصول على الانتصار الثالث له او الخروج بنيتجة اجابية من المباراة ، واخر مباراة لعبها قبل اليوم فريق ليستر كانت من

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امام خصمه نادي ارسنال في المباراة التي خسر فيها بهدفين بدون رد في كاس الرابطه ، والفريق الان هو صاحب المرك الثاني في الدوري ، وسوف تنقل اليوم مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي على قناة بي ان سبورت الثانية.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة ضد ليستر سيتي

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة ضد ليستر سيتي لحساب منافسات الاسبوع الثالث من الدوري الانجليزي الممتاز مساء اليوم الاحد حيث من المتوقع ان يلعب اليوم فريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي أديرسون ، وفي خط الدفاع ميندي، إكي، ستونز، ووكر ، وفي خط الوسط رودريغو، فيرناندينيو، فودين، دي بروين، محرز ، وفي خط الهجوم سترلينغ.

تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة ضد مانشستر سيتي

تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة ضد مانشستر سيتي في النصف الاولي من الدوري الانجليزي الممتاز اليوم السبت من المتوقع ان يخوض فريق ليستر سيتي المباراة ضيفا امام السيتي بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي شمايكل ، وفي خط الدفاع كاستاني، إيفينس، سيونجو، جاستين ، وفي خط الوسط ميندي، بيريز، بريت، ماديسون، بارنز ، وفي خط الهجوم فاردي.