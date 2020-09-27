مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم 27-9-2020

يحتضن إستاد الاتحاد، مباراة من العيار الثقيل تجمع بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، مساء يوم الأحد 27 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويمتلك السيتي 3 نقاط في البطولة بالمركز السابع، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون بثلاثية لهدف، مع العلم أن المان سيتي

تأجلت له مباراة من الجولة الأولى أمام أستون فيلا لوقت لاحق.

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ويصطدم السيتي بخصم قوي وعنيد في هذه الجولة، لذا سيقاتل من أجل تحقيق الانتصار للتقدم أكثر على جدول الترتيب ومطارده الكبار على اللقب، رغم معرفته بقوة ليستر ونتائجه المبهرة التي يقدمها

حتى الأن في الدوري.

في المقابل، يتصدر ليستر المسابقة برصيد 6 نقاط، ويسعى في هذا اللقاء لتحقيق الفوز من أحل مواصلة حصد النقاط وتربعه على الصدارة، ومنافسه الفرق الكبيرة على اللقب، ليؤكد أنه قادم بقوة نحو حصد الألقاب هذا الموسم.