شاهد.. صور أساطير ونجوم الكرة المصرية في مدخل اتحاد الكرة

انتهى مسئولو اتحاد الكرة من وضع صور نجوم وأساطير الكرة المصرية داخل مدخل الجبلاية. تضمنت الصور مجموعة من ذكريات فوز المنتخب الوطني ببطولاته القارية ومشاركاته في بطولة كأس العالم. كان اتحاد الكرة عكف على إجراء تطوير المدخل يتضمن الكؤوس التي حصدتها المنتخبات، وقميص المنتخب، وأسماء اللاعبين أعضاء نادي المائة.

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