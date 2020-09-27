ربيع ياسين يطالب بضم الشباب المستبعدين نهائيًا من مباريات الدوري

طالب ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، تحت 20 سنةً، من الأجهزة الفنية لأندية الدوري الممتاز التعاون مع المنتخب في ضم لاعبي منتخب الشباب الذين لا يشاركون نهائيًا مع الفريق الأول للمشاركة معالفريق في معسكر المنتخب لسرعة تجهيزهم لبطولة شمال أفريقيا بتونس من خلال المباريات الودية الدولية والمحلية.
أضاف المدير الفني، أنه لا يمانع مطلقًا في حالة طلبالأندية ضمهم مرة أخرى للمشاركة في المباريات الرسمية بوقت مناسب للطرفين.
يذكر أن منتخب الشباب المصري في معسكر مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري على أن يدخل في معسكر مغلق اعتبارًا من الأسبوع المقبل استعدادًا لخوض تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.
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