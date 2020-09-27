انطلاق الدورة التدريبية لكرة السلة للأولمبياد الخاص

انطلقت بالقاهرة وتستمر لمدة ثلاثة أيام "الدورة التدريبية الإقليمية الافتراضية" لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في المهارات الفردية لكرة السلة، بتنظيم الأولمبياد الخاص المصرى وبإشراف الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى، استعدادًا لانطلاق أول كأس افتراضى فى المهارات الفردية لكرة السلة، سيقام بداية 2021 وتجهيزًا لمشاركة برامج في الألعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا 2023.

ويشهد اليوم الأول من أيام الدورة، كلمة ترحيب من المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمى، يلقيها الدكتور عماد محيى الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، لتنطلق بعدها فعاليات الدورة بمحاضرة عن التقسيم للدكتور عماد محيى الدين، كما يلقى د.شريف

الفولي محاضرة عن تنظيم وإدارة الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص، ويختتم هذا اليوم بمحاضرة عن الدورات التدريبية، من خلال منصة الأولمبياد الخاص الإلكترونية للدكتور عماد والدكتور شريف.

عبّر الوزير المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، عن سعادته بإقامة تلك الدورة التدريبية في هذا التوقيت في ظل العودة التدريجية للنشاط مرة آخرى، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) المستجد، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال

أفريقيا، في هذا التوقيت العصيب والاستراتيجية التي قامت بها الرئاسة الإقليمية برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي، لاستمرار النشاط من خلال الأنشطة التي تحافظ على سلامة وصحة جميع أفراد المنظومة من لاعبين ومدربين وأولياء الأمور والمتطوعين في المجالات كافة من خلال الإنترنت في كل برامج المنطقة.

من جانبه، أكد الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، على حرص الأولمبياد الخاص المصري على مشاركة أكبر عدد من المدربين المصريين في تلك الدورة التدريبية الهامة، التي تقام في مهارات كرة السلة، مشيرًا إلى أنه من خلال تلك الدورة سيتم تأهيل وصقل المدربين على أحدث طرق توصل إليها علم التدريب الرياضي، خصوصًا تدريب لاعبي الأولمبياد الخاص في رياضة كرة السلة على أيدي خبراء التدريب الرياضي في المنطقة.