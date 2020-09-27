أخبار برشلونة | روبيرتو يتحدث عن أزمة ميسي، ويكشف ردود الأفعال بعد فضيحة بايرن ميونخ “8-2”

تحدث القائد الرابع لبرشلونة “سيرجي روبيرتو” لصحيفة “آرا الكتالونية” عن أزمة ليونيل ميسي ورحيل سواريز، كما كشف ردة فعل غرفة ملابس الفريق بعد الهزيمة الساحقة أمام “بايرن ميونخ” في دوري أبطال أوروبا.

أزمة ميسي ورحيل سواريز

وبدأ روبيرتو حديثه عن وضعية ميسي وقال :”ليو قال انه سيبقى لمدة عام واحد فقط، لكن إذا لعبنا بشكل جيد، وفوزنا بالألقاب ستصبح المشاعر جيدة ومن يدري ما إذا كان سيغير رأيه إذا نجحنا، فهذا أفضل بكثير”.

وعن رحيل سواريز قال روبيرتو: “بالنسبة إلى ليو، لويس سواريز مثل الأخ، لقد كانا معًا طوال اليوم. لم يكن من الجيد أن يراه يغادر عندما لا يريد ذلك”.

وتابع بالقول : ” آمل أن يشعر ليو بتحسن مع الأيام وأن نتمكن من الاعتماد عليه للفوز بالألقاب. في النهاية يبدو الأمر كما لو انفصلت عن زوجتك أو أفضل صديق لك، فهي أمور معقدة. الآن سوف يبذل الرفاق قصارى جهدنا لجعله يشعر بأنه محبوب”.

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2-8 ضد بايرن ميونخ

وتحدث روبيرتو بعد ذلك عن الهزيمة القاسية في دوري أبطال أوروبا وقال : “من الصعب العثور على تفسير. مع 1-1 كان لدينا فرص وهذا يمكن أن يغير المباراة، لكنهم سجلوا الهدف الثاني بسرعة وكنا نغرق”.

وأضاف : “جئنا من أنفيلد وروما، وتأثرنا نفسياً بشدة ولم نعرف كيف نتغلب على ذلك. كان بايرن ميونخ هو المرشح الأوفر حظاً لكنني وثقت بالفريق، لم نكن أسوأ منهم كأفراد”.

وعن ردة الفعل بعد المباراة قال سيرجي روبرتو : ” عندما عدت إلى غرفة الملابس، لم يبق أحد. لكن مما قالوا لي، لم يقل أحد أي شيء، صمت تام، لقد دمرنا. وفي الفندق نفس الشيء الصمت، لم نكن نعرف إلى أين نذهب”.

وختم روبيرتو حديثه بإمكانية رحيله وقال : “كنت سأتفهم إذا أخبروني أنهم لن يعتمدوا علي، لكنهم أكدوا من البداية ثقتهم بي”.

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