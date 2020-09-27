فايلر: نركز على مواجهة الترسانة في كأس مصر

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم أن تركيز الفريق حاليا منصب على مواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل في مسابقة كأس مصر.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي الذي عقد آمس السبت عقب الفوز على طنطا 1 / صفر إن فريقه بدأ مواجهة طنطا بشكل جيد وأتيحت له خمس فرص محققة، كما ألغى الحكم هدفا للفريق، مؤكدًا أن مثل هذه المباريات دائمًا ما يكون الفريق مطالبًا بالفوز بها رغم التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

وأضاف أنه يركز في كُل مباراة على حدة، ودائمًا ما يكون تفكيره في المباراة المقبلة ولا ينظر إلى المستقبل.

وأوضح أنه منح أحمد فتحي راحة اليوم، واشتكى وليد سليمان من إصابة خفيفة، وفضل منحه راحة، كما أن ربيعة اشتكى من إصابة عضلية وخرج قبل نهاية المباراة.

وتابع أنه شاهد مباراة الوداد والرجاء المغربي، خاصة أنها جزء من عمله، وسيناقش النتائج التي خرج بها مع جهازه المعاون.