بينتو يَعد بتأهيل الامارات إلى كأس العالم 2022

أكد الكولومبي خورخي لويس بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات أنه جاء إلى الإمارات من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مشيراً إلى أن المنتخب بقدرات لاعبيه ودعم الاتحاد ومؤازرة الجماهير يمكنه أن يحقق هذا الحلم، بغض النظر عن ترتيبه الحالي في مجموعته بالتصفيات الآسيوية المشتركة.

وأوضح بينتو أن الفريق الإماراتي لازال أمامه أربع مباريات في التصفيات المشتركة من بينها ثلاث مواجهات على أرضه، مشيراً إلى أنه يعشق التحدي ولا يعترف بالمستحيل، ويؤمن بأن العمل والإجتهاد هو السلاح الوحيد الذي لا يمكن أن يخدع الإنسان في الوصول إلى هدفه.

وكشف بينتو عن إن المرحلة المقبلة ستشهد تجمعات للمنتخب الإماراتي في أكتوبر ونوفمبر ويناير يتخللها عدد من المباريات الودية قبل خوض المنافسات الرسمية.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية “وام” قال بينتو اليوم الأحد : “بعد 90 يومًا من تولي المسؤولية، تعرفت على أشياء كثيرة من خلال قيادة 24 حصة تدريبية ومباراة ودية واحدة بالمعسكر الصربي، أصبحت لدي فكرة واضحة عن الفريق، وقدرات اللاعبين وتصور عن المستقبل، وأنا بطبعي متفائل وزاد تفاؤلي بعد الدعم الكبير الذي رأيته من المسؤولين بالاتحاد، ومن إرادة اللاعبين وإصرارهم.. فقط نحن نحتاج لتوحيد الجهود للاعبين والإدارة والجمهور في اتجاه واحد كي نقدم أفضل ما لدينا، نحن أمام تحد صعب وكبير، وأنا أحب التحديات، ولا أقبل إلا بالنجاح”.

وأضاف بنيتو : ” وضعنا خطة لخوض مباراتين وديتين في شهر أكتوبر مع الكويت وأوزبكستان، وفي نوفمبر نسعى لخوض مباراتين وديتين إضافيتين، من أجل تجربة بعض الخطط والتكتيكات الفنية، وننتظر دعم لجنة المحترفين بتوفير الوقت وتهيئة الظروف للمباريات الأربع الودية، وفي شهر يناير 2021 لدينا تجمع ونسعى لإقامة مباراة أو مبارتين وديتين خلاله، وفي مارس سنبدأ المباريات الرسمية، ومن المهم أن يبدأ الدوري المحلي كي يحصل اللاعب على الفرصة لرفع مستواه الفني، حتى يصل إلى “الإيقاع العالي والسريع”.

وحول الهدف من زياراته للأندية والألتقاء بالمدربين في المرحلة الماضية .. قال بينتو:” تشاورت مع يوسف حسين رئيس لجنة المنتخبات ومع محمد عبيد حماد المشرف العام للمنتخب للقيام بهذه الزيارات، ومن مكاسبها أن مسؤولي الأندية ومدربيها تعرفوا علي وعلى مشروعي وطموحاتي مع المنتخب ورغبتي في العمل معًا، لأن الفوز والتأهل للمونديال سينعكس على الجميع، والرسالة التي حرصت على توصيلها أننا فريق واحد ويجب أن نتواصل بشكل مستمر، وكان من الضروري أن أتعرف على اللاعبين بشكل أكبر من خلال مدربيهم، وكانت الأولوية أن نزور الأندية التي تضم أكبر عدد من لاعبي المنتخب، ووجهت رسالة لهم جميعًا بأن الباب مفتوح لكل اللاعبين للتواجد في صفوف المنتخب، وسوف نكمل زياراتنا لجميع أندية الدولة في الفترة المقبلة”.

وعن أبرز ما شجعه على قبول تدريب منتخب الإمارات .. قال: ” وجدت مشروعًا جديراً بالأحترام وإحترافيه في المفاوضات ولمست الرغبة والإصرار على النجاح من إدارة كرة القدم في الدولة، وتلك المعطيات كانت أهم أولوياتي، وبالتالي فكل شيء مر بهدوء”.

وحول انطباعه المبدئي عن لاعبي الأبيض قال :” لدينا مجموعة لاعبين من أصحاب المهارات العالية ولو طورنا بعض الجوانب المتعلقة بالسرعة والأداء الجماعي، والضغط المتقدم سوف نحقق أهدافنا، وأنا متفائل وأتيت من أجل الفوز والتأهل للمونديال، وليس لكسب الأموال كما يظن البعض، وسوف أقدم كل ما لدي من أجل تحقيق هذا الحلم”.

وعن رأيه في المنتخبات المنافسة لـ” الأبيض” في التصفيات الآسيوية وهي ماليزيا وتايلاند وفيتنام وأندونيسيا .. أوضح : ” تابعت بعض المباريات للمنافسين، يملكون بعض المهارات والسرعة، فرق المجموعة قريبة جداً في المستوى من بعضها، ولو نفذنا بعض التعليمات والخطط وطورنا من أدائنا بالشكل الذي أسعى إليه، سوف نتخطاهم جميعًا، نحن نملك القدرة على ذلك، ولكن ليس هناك شيء سهل في كرة القدم اليوم”.

وعما إذا كان منتخب الإمارات قادراً على تكرار تجربته مع منتخب كوستاريكا في المونديال والتي حقق خلالها كبرى المفاجآت بالتأهل ثم بلوغ دور الثمانية في كأس العالم بالبرازيل عام 2014 .. أكد المدرب:” نعم نستطيع معا.. هذا هدفي، نحتاج إلى عمل كثير، ووقت طويل، مع اللاعبين والأندية حتى نستخرج أفضل ما لديهم، وبالنسبة لنا فإننا قمنا باستغلال معسكر الإعداد الخارجي في صربيا بأفضل صورة، اقتربت من اللاعبين وتعرفت على قدراتهم وعرفوا طريقتي في العمل ولذلك أنا متفائل بالمستقبل”.

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وتابع : ” سألعب بنفس الأسلوب الهجومي، المتعة في الكرة هي الهجوم، وأتمنى أن أحقن اللاعبين بالفكر الهجومي واللعب للأمام والقتال من أجل الفوز، هدفي هو توفير المتعة للاعبين قبل الجماهير، وهذا لا يعني الاندفاع، لأنني سأسعى لتحقيق التوازن الدفاعي أيضًا ومهمتي لن تقف عند أقدام اللاعبين بل يجب أن تبدأ من عقل اللاعب وجاهزيته النفسية والذهنية.. الأقدام وحدها لا تكفي لتحقيق الأهداف في كرة القدم”.

وأشار ” علاقتي بكرة القدم الإماراتية بدأت منذ زمن بعيد، ففي عام 1990 كنت متواجداً في إيطاليا وتابعت أداء الفريق في المونديال من داخل الملعب، لأن الإمارات كانت في نفس مجموعة منتخب كولومبيا، وبعد ذلك كانت تقتصر متابعتي على تعاقدات بعض الأندية والمنتخب مع مدربين كبار ومشاهير، وكذلك لاعبين، ومن هنا كانت لدي قناعة بأن الدوري الإماراتي جاذب للمدربين واللاعبين المميزين”.

وعما إذا كان يتمنى أن يكون تحت يده لاعبون محترفون في الدوريات الأجنبية .. قال: ” الاحتراف الخارجي مهم، لكني أنظر لهذا الأمر من الجانب الإيجابي، بمعنى أنه في حالة منتخب الإمارات لا يوجد لاعبون بعيدون عني، ولا توجد معوقات للحصول على خدماتهم مع المنتخب لأن الأندية الأجنبية تتحكم في محترفيها وتمنحهم فترات محدودة للانضمام لمنتخب بلادهم، وغياب ظاهرة الإحتراف الخارجي أتاح لنا فرصة جيدة لعمل فترة إعداد جيدة في معسكر صربيا، كنا المنتخب الوحيد في العالم الذي أقام فترة إعداد بشكل محترف ومتطور”.

وعن معياره في اختيار اللاعبين والمواصفات التي يحبها في لاعب المنتخب .. قال: ” بالنسبة لي المهارة مهمة، لكن في الوقت نفسه القوة البدنية والانضباط وشخصية اللاعب عناصر مؤثرة جداً في الأداء”.

وحول تأخر انطلاق المسابقات المحلية ومدى تأثير ذلك على المنتخب .. أوضح : ” غياب المسابقات والمشاركات يؤثر سلبًا على اللاعبين، فلاعب المنتخب لابد أن ينشغل بكرة القدم 24 ساعة حتى يصل لأعلى مستوياته، من المهم بالنسبة لي أن يعمل اللاعب وهو يحلم بالمونديال، ولكن مع توقف المسابقات ليس هناك عمل، وحلم المونديال مؤجل، وهذا مبعث قلقي”.

وأشار :” بالنسبة لي أقضي اليوم كله مع كرة القدم، وحبي للكرة دفعني لحضور تسع بطولات كأس عالم على مدار 36 عامًا في المدرجات، وفيها جميعا كنت أحلم باللحظة التي أقود فيها فريقًا في المونديال حتى جاءتني الفرصة مع منتخب كوستاريكا، حلمي أستمر طويلاً، ولكني لم أشعر يومًا باليأس، وبالتالي لابد أن تؤمن بما تحلم به حتى تحقق حلمك”.

وعن أبرز إنجازاته التي يعتز بها .. قال بينتو:” لدي إنجازات كثيرة، ففي كوستاريكا فزت بالدوري مع أكثر من فريق قبل أن أحقق إنجازي الأبرز مع المنتخب في البرازيل، وفي بيرو فزت بالدوري المحلي مع فريق أليانزا، وفي فنزويلا فزت بالدوري المحلي مع عدد من أنديتها، ومع كولومبيا فزت بالدوري مع نادي كوكوتا، وفي الهندوراس خسرت التأهل لكأس العالم في آخر مباراة بالتصفيات، لكني حققت إنجازاً كبيراً مع المنتخب الأولمبي عندما حصلت على المركز الرابع في أولمبياد ريو دي جانيرو، كلها إنجازات أعتز بها “.

أما عن أصعب تحد واجهه في مسيرته التدريبية .. فيقول المدرب :” بعد تأهلي مع منتخب كوستاريكا إلى كأس العالم أوقعتني القرعة في مجموعة إنجلترا وإيطاليا وأوروجواي، أطلقوا عليها مجموعة الموت، وقالو لي لقد انتهيت، لكني لا أعرف كلمة المستحيل، فقد تأهلت من تلك المجموعة في المركز الأول بلا خسائر، وتأهل معي منتخب أوروجواي، وكانت المفاجأة الكبرى بخروج إيطاليا وانجلترا المرشحين للتأهل، هذا كان أكبر تحد في مسيرتي، وكانت قناعتي تكمن في أنه كلما كان المنافس قويًا وشرسًا، كلما استعددت له بشكل أقوى، والمبدأ السحري الذي لا يخذل الإنسان أبدا هو العمل ثم العمل، فهو السلاح الوحيد الذي لا يخدع صاحبه”.

وعن رسالته لجماهير الكرة الإماراتية المحبة لكرة القدم التي لم تره ولم يرها حتى الآن وماذا يريد أن يقول لهم في رسالة خطية مكتوبة .. كتب المدرب: ” أحلم كل يوم بالتواجد في مونديال 2022 مع منتخب الإمارات..لكل شعب الإمارات.. احتاج لدعمكم وحضوركم في المدرجات”.

وحول خلاصات متابعاته للأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا .. قال: ” أعجبتني إمكانات الفرق الثلاثة شباب الأهلي والشارقة والعين، فكل نادي منهم لديه مشروع كبير، وكلهم ظهروا بشكل جيد، خصوصًا بعد فترة توقف طويلة نتيجة لظروف العارض الصحي العالمي، وهناك بعض اللاعبين الذين لفتوا انتباهي”.