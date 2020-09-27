سوق الانتقالات | جدول جميع صفقات النصر السعودي في صيف 2020

يرصد لكم موقع الخليج 365، في هذا الجدول المُحدث بصفة شبه يومية، جميع صفقات الفريق الأول لنادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، والتي يُشرف عليها المدير الفني البرتغالي “روي فيتوريا” الساعي لتحضير فريقه للمنافسة على جميع الألقاب خلال موسم 2021/2020 بعدما خسر لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وعملت إدارة النصر بقيادة الرئيس “صفوان السويكت” مع روي فيتوريا على حسم عدة صفقات قبل استئناف منافسات دوري أبطال آسيا في قطر، لعل أبرزها ضم صانع الألعاب الموهوب “عبد الفتاح عسيري” فور انتهاء عقده مع أهلي جدة.

ورفض رئيس النصر ترك قلب الدفاع البرازيلي “مايكون بيريرا” يعود إلى جلطة سراي التركي، فور انتهاء إعارته، وأصر على استمراره بعقد دائم حتى لو كلف ذلك مبلغ أكثر من مليون يورو، بهدف الحفاظ على استقرار الخط الخلفي.

ويستعرض الخليج 365 بجوار الصفقات الجديدة لنادي النصر، جدول خاص باللاعبين الراحلين عن صفوف “العالمي” خلال الميركاتو الصيفي 2020.

الجدول محدث بصورة شبه يومية ، حسب نشاط النصر في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه والنادي القادم منه، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، ولا يتضمن الجدول سوى الصفقات المعلنة بشكل رسمي.

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جميع صفقات النصر السعودي في صيف 2020

اللاعب – المركز – السن قادم من تفاصيل الصفقة جونزالو مارتينيز – جناح أيسر ولاعب وسط – 27 عامًا أتالانتا يونايتد الأميركي 16.36 مليون يورو ، عقد مدته 3 سنوات (تفاصيل أكثر) مايكون – قلب دفاع – 31 عامًا جلطة سراي التركي 1.43 مليون يورو ، عقد مدته عامين (تفاصيل أكثر) عبد الفتاح عسيري – صانع ألعاب وجناح أيمن – 26 عامًا الأهلي السعودي 1.20 مليون يورو ، عقد مدته 3 سنوات (تفاصيل أكثر) عبد العزيز الدوسري – وسط – 32 عامًا الفيصلي السعودي انتقال حر ، عقد مدته عامين عبد المجيد الصليهم – وسط إرتكاز – 26 عامًا الشباب السعودي انتقال حر ، عقد مدته 3 سنوات (تفاصيل أكثر) أمين بخاري – حارس مرمى – 23 عامًا الاتحاد السعودي (من فريق تحت 23 عامًا) انتقال حر ، عقد مدته 3 سنوات (تفاصيل أكثر) أسامة الخلف – ظهير أيمن – 23 عامًا Advertisements الحزم السعودي مبلغ غير مُعلن ، عقد مدته 4 سنوات علي الأوجامي – قلب دفاع – 24 عامًا الفتح السعودي مبلغ غير مُعلن ، عقد مدته 3 سنوات جين سو كيم – ظهير أيسر – 28 عامًا جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي 500 ألف يورو ، عقد مدته عامين مع خيار التمديد لمدة سنة ثالثة (تفاصيل أكثر) ؟ ؟ ؟

الراحلون عن النصر في صيف 2020