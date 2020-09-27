ماذا قال تشافي هيرنانديز قبل مباراة السد وبيرسبوليس في دوري أبطال آسيا؟

شدد الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول بنادي السد القطري، على جاهزية الفريق لمباراة بيرسبوليس الإيراني المقرر إقامتها اليوم الأحد في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة آمس السبت :”متحمسون كثيراً لتحقيق الفوز والعبور لدور الثمانية، سنلعب ضد بيرسبوليس الإيراني وهو أفضل فريق إيراني وستكون مواجهة صعبة وهي مباراة نهائية لنا”.

وأضاف المدير الفني للفريق القطري :”ستكون لحظة ممتازة وفرصة عظيمة للتأهل لدور الثمانية، نحن نحترم الفريق الإيراني”.

وأردف :”يجب أن نلعب بتوازن وبشغف كبير من أجل تحقيق الفوز ونأمل تحقيق ذلك من خلال تقديم أفضل ما لدينا”.

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وأضاف :”سنواجه فريقًا قويًا وصعبًا، سنلعب من أجل الإستحواذ والسيطرة على المباراة وهذه نقطة أساسية بالنسبة لنا ولنا أفضلية في الراحة التي حصل عليها اللاعبون ولكن يجب أن نكون في قمة جاهزيتنا”.

وبخصوص مواجهات السد أمام الفرق الإيرانية، قال المدرب الإسباني :”تحدثت مع اللاعبين أن أكثر المباريات الحماسية التي واجهتني في مسيرتي دائمًا تكون أمام الفرق الإيرانية ومنها فريق بيرسبوليس، ولذلك يجب أن نكون في قمة الشغف وأن نلعب إنها مباراة نهائية وأن نركز طوال المباراة حتى لو وصلنا لضربات الترجيح وإلا سوف نعاني في تحقيق ما نسعى إليه وهو الصعود لدور الثمانية”.

وأشار تشافي إلى أن فريقه سيدخل المباراة كامل العدد أمام بيرسبوليس الإيراني، وقال :”كل لاعبي الفريق في أتم جاهزية ولا يوجد غيابات”.

وعن اللعب على ملعب المدينة التعليمية بعد خوض أربع مباريات السابقة على ملعب السد، قال :” ملعب المدينة التعليمية هو ملعب كبير ولكنه لن يغير من طريقة لعبنا”.