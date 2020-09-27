رياضة | برشلونة يفوز على بايرن ميونيخ خارج المستطيل الأخضر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يفوز على بايرن ميونيخ خارج المستطيل الأخضر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي برشلونة في حسم صفقة الأمريكي سيرجينو ديست قادما من صفوف أياكس أمستردام متفوقا على بايرن ميونخ.

وذكرت إذاعة "راك" الإسبانية أن ديست ودع زملاءه في أياكس تمهيدا للسفر إلى برشلونة لإعلان انتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيصل الأحد، ويخضع للفحص الطبي، إلا أنه بسبب خوض الفريق الكتالوني مواجهة ضد فياريال فسوف يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الاثنين.

ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن مسؤولي برشلونة حسموا صفقة ديست صاحب الـ 19 عاما مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات.

وفي حالة حسم التعاقد مع ديست، سيفوز بذلك برشلونة في معركته مع بايرن ميونخ، الذي حاول هو الآخر الحصول على خدمات موهبة أياكس.