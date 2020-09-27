رياضة | فوز الشامى وتاليا وسلامة بالجولة الاولى مصر ماسترز فى افتتاحية موسم الجولف الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر فوز الشامى وتاليا وسلامة بالجولة الاولى مصر ماسترز فى افتتاحية موسم الجولف الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الثلاثى ادم الشامى وتاليا سمير وعلى سلامة بلقب الجولة الاولى من بطولة مصر ماسترز للناشئين والناشئات التى استضافها نادى جولف بالم هيلز وأقيمت على مدار يومين فى افتتاحية الموسم الجديد لرياضة الجولف 2020/ 2021 .

وجاء لاعب منتخب مصر ونادى سبورتنج السكندرى ادم الشامى فى المركز الاول لمنافسات الناشئين تحت 18 عاما بعد ما سدد 155 ضربة مسجلا 11 ضربة فوق المعدل .

وتلاه فى المركز الثانى الدولى لاعب سبورتنج ايضا محمد ابو العلا بفارق 7 ضربات ثم زميلهما بنادى سبورتنج اسماعيل ابو العطا ثالثا 165 ضربة .

فيما حقق لاعب نادى بالم هيلز عمر المهدى المركز الاول لنفس المرحلة فى منافسات النت باحتساب الهانديكاب مستوى اللعب .

وفازت لاعبة سبورتنج تاليا سمير بالمركز الاول للناشئات تحت 18 عاما وسددت 185 ضربة .

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كما فاز لاعب منتخب مصر للناشئين ونادى اليجريا على سلامة بالمركز الاول تحت 13 عاما وسدد 169 ضربة وتلاه ثانيا الواعد عبد الرحمن الدفراوى 10 سنوات وسدد 195 ضربة .

اما منافسات البراعم فقد فاز يوسف حسنين بالم هيلز بالمركز الاول 9 حفر وفاز يوسف محمد سبورتنج بالمركز الاول 6 حفر وتلته تاتيانا سلامة اليجريا فى المركز الثانى .

عقب انتهاء المنافسات قام نائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير وعضو الاتحاد محمد عطاالله بتوزيع الجوائز على اللاعبين الفائزين بالمراكز الاولى.

اقيمت المنافسات وسط تطبيق كامل للإجراءات والتدابير الاحترازية وفقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية حفاظا على اللاعبين واستمرارية النشاط .

وعلى الرغم من أن رياضة الجولف من اللعبات القلائل التى بها تباعد اجتماعى من الأساس ولا يوجد بها اى تلامس بين اللاعبين حيث أدواتها شخصية تماما الا ان اتحاد الجولف حريص على تطبيق الاجراءات الاحترازية بحذافيرها فى ظل وجود التزام تام من اللاعبين ايضا بالتنفيذ .