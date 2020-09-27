رياضة | كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني القائمة الرسمية لمواجهة فياريال في الجولة الثالثة من بطولة الدوري مساء اليوم الاحد.

وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: نيتو، ايناكي بينا، أرناو تيناس

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خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، جونيور فيربو، اراخو، لينجليت، مينغو

خط الوسط: ترينكاو، بوسكيتس، روبيرتو، آلينيا، دي يونج، بيانيتش، رافينيا، ريكي بويج، كوتينيو

خط الهجوم: جريزمان، فاتي، ميسي، ديمبيلي، بيدري