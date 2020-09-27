رياضة | الأهلي يعلن سلبية مسحة نجمه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن سلبية مسحة نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة كورونا لحارس مرمى الفريق علي لطفي والتي أجراها مؤخرا.
وأوضح مدير الكرة بالنادي أن لطفي سيخضع لمسحة طبية جديدة غدا، وفي ضوء نتيجتها سيتحدد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.
وغاب لطفي عن قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة، بسبب ظهور إيجابية مسحة كورونا التي خضع لها اللاعب منذ فترة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترسانة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ 16 لمباريات كأس مصر.