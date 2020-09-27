رياضة | ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة وذلك قبل المواجهة المُنتظرة التي سيخوضها الفريق ضد الوداد المغربي يوم السابع عشر من أكتوبر القادم لحساب لقاءات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتكمن الضربة التي تعرض لها المارد الأحمر في تعرض رامي ربيعه نجم خط دفاع الفريق للإصابة في مباراة طنطا يوم أمس السبت وخروجه مصاب خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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وفي تصريحات تلفزيونية أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالمارد الأحمر أن إصابة ربيعة جاءت على مستوى العضلة الخلفية ولا تبدو بسيطة لكن الموقف النهائي سوف يتحدد اليوم بعد إجراء الفحص بالأشعة.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن الفريق يحتاج لكافة العناصر أمام الوداد المغربي ويأمل الجهاز الفني ألا تزيد مده غياب ربيعة من أسبوع إلى أسبوعين.

يُذكر أن ربيعة إشتكى من إصابة قوية على مستوى العضلة الخلفية أمام طنطا وظهر على اللاعب التأثر بصورة كبيرة وطلب الخروج من الملعب بسبب الآلام.