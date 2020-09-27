رياضة | ربيع ياسين يطالب بضم الشباب المستبعدين نهائيًا من مباريات الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر ربيع ياسين يطالب بضم الشباب المستبعدين نهائيًا من مباريات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنةً من الأجهزة الفنية لاندية الدوري الممتاز التعاون مع المنتخب في ضم لاعبي منتخب الشباب اللذين لا يشاركون نهائيًا مع الفريق الأول للمشاركة مع الفريق في معسكر المنتخب لسرعة تجهيزهم لبطولة شمال أفريقيا بتونس من خلال المباريات الودية الدولية والمحلية .

وأضاف المدير الفني انه لا يمانع مطلقا في حالة طلب الأندية ضمهم مرة اخري للمشاركة في المباريات الرسمية بوقت مناسب للطرفين.

يذكر ان منتخب الشباب المصري في معسكر مفتوح حتي نهاية الشهر الجاري علي ان يدخل في معسكر مغلق اعتبارًا من الأسبوع المقبل استعدادا لخوض تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.