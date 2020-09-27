رياضة | رسميا.. شالكه يقيل فاجنر بعد البداية الكارثية للموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. شالكه يقيل فاجنر بعد البداية الكارثية للموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي شالكه اليوم الأحد إقالة مدربه ديفيد فاجنر بعد البداية الكارثية للموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) وهي الأسوأ في تاريخه.

واستقبلت شباك شالكه 11 هدفا مقابل هدف وحيد سجله الفريق خلال أول مباراتين له في الموسم الذي استهله بخسارة مذلة أمام بايرن ميونخ حامل اللقب بثمانية أهداف دون رد قبل أن يسقط على ملعبه أمس السبت أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لهدف.

وأوضح يوخين شنايدر مدير الرياضة والاتصالات في شالكه "كنا نأمل جميعا أن نجري التغييرات اللازمة على المستوى الرياضي سويا مع ديفيد فاجنر، لكن لسوء الحظ أول مباراتين في الموسم الجديد لم تحققا المستوى والنتائج المطلوبة".

كما قرر شالكه إعفاء كريستوف بويهلر وفرانك فروهلينج من منصبيهما في الجهاز الفني لفاجنر.

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ولم يكشف شالكه عن خليفة فاجنر /48 عاما/ لكن قائمة المرشحين تضم ساندر شوارتز المدرب السابق لماينز ومانويل باوم المدرب السابق لاوجسبورج والكسندر تسورنيجر المدرب السابق لشتوتجارت ومارك فيلموت المدرب السابق للمنتخب البلجيكي واللاعب الاسطورة لشالكه سابقا.

وخلال 58 موسم سابق من البوندسليجا تعرض ثلاثة مدربين فقط للإقالة بعد مرور جولتين من عمر الموسم وبات فاجنر هو رابع مدرب يتعرض لهذا المصير بعد رينوس ميشيلز مع كولون في 1983 ومورتن اولسن مع كولون في 1995 وديتار هيكينج مع هانوفر في 2009.

وكان العقد الأصلي لفاجنر، الذي لعب في صفوف شالكه في منتصف تسعينيات القرن الماضي، يمتد حتى 2022.

وجرى تعيين فاجنر مدربا لشالكه الصيف الماضي وقاد الفريق للمركز الخامس بجدول الترتيب بحلول يناير الماضي بعد الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين دون رد ليصبح الفريق على بعد ثلاث نقاط فقط من المتصدر حينذاك، بايرن ميونخ، لكن شالكه لم يحقق أي انتصار منذ ذلك الحين.