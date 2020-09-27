رياضة | هجوم ناري من جوارديولا على رابطة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر هجوم ناري من جوارديولا على رابطة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي رابطة الدوري الإنجليزي بسبب تلاحم المباريات بشكل يضغط على اللاعبين.

وقال جوارديولا في تصريحات صحافية نشرها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: "من الأفضل عدم التفكير كثيراً في هذا الأمر، لدينا ثلاثة لاعبين عادوا مصابين بعد أداء واجبهم مع منتخباتهم الدولية، لذا لا يمكننا السيطرة على هذا".

وواصل: "اللاعبون يخوضون مباراتين فى ثلاثة أو أربعة أيام لكنهم ليسوا آلات، ما يؤدي إلى ضعف العضلات، نأمل عاجلاً أم آجلاً، خطوة بخطوة، أسبوعاً بعد أسبوع، أن يعود المصابون إلينا".

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وأوضح: "هذا هو الواقع، ليس فقط مانشستر سيتي، بل كل الأندية والدول، لا أحد يهتم باللاعبين، الجميع، الدوري الإنجليزي الممتاز، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الكل يدافع عن عمله ومنصبه".

وتابع: "الاتحادات الوطنية بحاجة للعب مباريات من أجل التأهل لبطولة أوروبا، كأس العالم، ويتحمل "فيفا" و"يويفا" مسؤولية تنظيم البطولات الخاصة بهما، وهما في حاجة إلى اللاعبين".

وأتم: "بالنسبة لنا فإن الأمر يتعلق بما يتعين علينا القيام به، ومحاولة لعب مباراة جيدة، لذا علينا التعايش مع هذا، ونساعد اللاعبين على العودة، والفوز في مباراة تلو الأخرى".