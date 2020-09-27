رياضة | مدرب حراس مرمى الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن عودته

كتب هاني نصر العربي في الأحد 27 سبتمبر 2020 02:07 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب حراس مرمى الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن عودته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طارق سليمان المدرب السابق لحراس مرمى الأهلي أن هناك بعض الأشخاص لا يرغبون في تواجده داخل القلعة الحمراء.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "عندما عدت الموسم الماضي كان الثلاث حراس في مستوى معنوي منخفض بعد الخروج من إفريقيا والبطولة العربية".

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وأكمل: "استمريت في تدريبهم حتى استعادوا مستواهم مرة أخرى وحققنا الدوري الذي كان يعد إعجازا بعدما قدم الزمالك موسما تاريخيا".

وتابع: "حاليا هناك أصوات تطالب بعدم عودتي إلى الأهلي من خارج النادي لكنها مؤثرة".

وأتم: "هناك كتائب إلكترونية تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي وتؤثر في رأي الجمهور".