الامارات | ضياء السبع يجري فحوصات طبية اليوم تمهيداً للانتقال إلى النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السبع يجري فحوصات طبية اليوم تمهيداً للانتقال إلى النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل مساء أمس إلى دبي لاعب غوانزهو الصيني، الإسرائيلي من أصول عربية ضياء السبع، لاتمام الاجراءات الخاصة بانتقاله إلى نادي النصر، ويبدأ اللاعب اليوم إجراء الفحوصات الطبية إضافة إلى عقد جلسات مع مسؤولي النادي من أجل الاتفاق النهائي على كافة البنود، قبل التوقيع الرسمي ليكون الأجنبي الرابع في الفريق لينهي النصر بذلك قائمته استعداداً للموسم الجديد.

وكانت صحيفة «تشينهوا» الصينية، أكدت انتقال اللاعب إلى العميد في صفقة تستمر لمدة ثلاث سنوات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news