شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين يطالب بضم الشباب المستبعدين نهائيًا من مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنةً من الأجهزة الفنية لاندية الدوري الممتاز التعاون مع المنتخب في ضم لاعبي منتخب الشباب اللذين لا يشاركون نهائيًا مع الفريق الأول للمشاركة مع الفريق في معسكر المنتخب لسرعة تجهيزهم لبطولة شمال أفريقيا بتونس من خلال المباريات الودية الدولية والمحلية.
وأضاف المدير الفني انه لا يمانع مطلقًا في حالة طلب الأندية ضمهم مرة اخرى للمشاركة في المباريات الرسمية بوقت مناسب للطرفين.
يذكر أن منتخب الشباب المصري في معسكر مفتوح حتي نهاية الشهر الجاري علي ان يدخل في معسكر مغلق اعتبارًا من الأسبوع المقبل استعدادا لخوض تصفيات بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.
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