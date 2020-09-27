شكرا لقرائتكم خبر عن بلايلي يلجأ إلى «فيفا» لفسخ تعاقده مع أهلي جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الهداف» الجزائرية، أن يوسف بلايلي سيتجه للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل فسخ عقده مع أهلي جدة، مستغلًا عدم دفع أخر ثلاث رواتب له.

وقالت الصحيفة، إن عدد من الوكلاء وعدوا الدولي الجزائري بالانتقال إلى أوروبا سواء لإيطاليا أو إسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي السعودي اقترحت على بلايلي للعودة للفريق التنازل عن 2.2 مليون يورو، مما اعتبره الجزائري محاولة ابتزاز ورفض ذلك.