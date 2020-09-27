شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأهلي بإعادة درع الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، النادى الأهلى، ضرورة إعادة درع الدورى الممتاز، لمقر الجبلاية، تمهيدًا لتسليمه للفريق الأحمر خلال حفل التتويج خلال الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة إتحاد الكرة، أن النادي الأهلي سيتسلم درع الدوري في آخر مبارياته هذا الموسم وفقا للائحة الجبلاية بصرف النظر عن حسم اللقب مبكرًا.

ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش في آخر مبارياته بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، عقب مباراتيه أمام الوداد البيضاوي المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.