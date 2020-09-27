شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لحارس مرمى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية مسحة كورونا لحارس مرمى الفريق علي لطفي والتي أجراها مؤخرا. وأوضح مدير الكرة بالنادي أن لطفي سيخضع لمسحة طبية جديدة غدا، وفي ضوء نتيجتها سيتحدد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق. وغاب لطفي عن قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة، بسبب ظهور إيجابية مسحة كورونا التي خضع لها اللاعب منذ فترة. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترسانة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الـ 16 لمباريات كأس مصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,736

تعافي 94,374

وفيات 5,869

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