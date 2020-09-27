شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائي للاعبي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا أمس في مباراة طنطا، مرانًا خفيفًا اليوم في «الساونا»، وذلك في إطار البرنامج الموضوع لهم لمواجهة ضغط المباريات، في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين مرانًا قويًا في ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الترسانة.

فيما أدى سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الصباحي للفريق.

ويواصل مدافع الفريق تدريباته البدنية وتنفيذ برنامجه التأهيلي بعد إجراء جراحة في وتر أكيليس مؤخرًا.

وأدى سعد سمير جانبا من التدريبات في الجيم وبعض التدريبات البدنية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالفريق.