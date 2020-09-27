شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة «فايلر» مع حمدي فتحي في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حمدي فتحي، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق صباح اليوم.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طنطا التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ30 من مباريات الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا أمس في مباراة طنطا، مرانًا خفيفًا اليوم في «الساونا»، وذلك في إطار البرنامج الموضوع لهم لمواجهة ضغط المباريات، في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين مرانا قويا في ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الترسانة.

وفاز الأهلي على طنطا أمس بهدف نظيف سجله عمرو السولية في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز. ويستعد الفريق لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر .

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الترسانة يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دول الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي ستقام على «استاد الأهلي» بالسلام.

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