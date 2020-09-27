شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يمنح «البدري» حرية الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، عن انتهاء علاقة المحترف التونسي أنيس البدري، بناديه اتحاد جدة السعودي، سريعا، بعد أن قرر البرازيلي كاريلي، مدرب الفريق، خروج اللاعب من حساباته في الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة، إن أنيس البدري، غادر مدينة جدة، أمس الأول، واتجه إلى دبي، وذلك بعد 24 ساعة من عودته إليها قادمًا من فرنسا.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الاتحاد أبلغت البدري فور وصوله إلى جدة بعدم رغبة البرازيلي كاريلي، مدرب الفريق، في استمراره الموسم المقبل، الأمر الذي جعله يسارع بحمل حقائبه والاتجاه نحو المطار ومن ثم المغادرة إلى دبي.