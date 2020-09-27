شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسة علي ماهر مع لاعبي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد على ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، جلسة مع اللاعبين قبل مباراة أسوان المحدد لها في الثامنة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال ماهر للاعبين خلال الجلسة: «عليكم بالقتال في المباريات المقبلة التي تعتبر بمثابة مباريات الكؤوس بداية من مباراة أسوان التي لا تقبل القسمة على اثنين، وأثق في قدراتكم الكبيرة الكبيرة على تخطي للموقف المتأزم للفريق بجدول ترتيب المسابقة».

ويحتل المصري يحتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، فيما يحل أسوان بالمركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.