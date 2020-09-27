شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة في دفاع الأهلي قبل مواجهة الترسانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، ضربة موجهة قبل مواجهة الترسانة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.
ويعاني الأهلي في المباراة المقبلة، من أزمة جديدة في خط الدفاع، حيث يغيب عن المباراة كل من أيمن أشرف بسبب الحصول على الإنذار الثالث أمام طنطا بالأمس، كما يغيب رامي ربيعة بسبب الإصابة.
كما يغيب عمرو السولية عن مواجهة الترسانة، بسبب حصوله على الإنذار الثالث، كما يغيب على معلول للسفر إلى أسرته.
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الوضع في مصر
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اصابات
102,736
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تعافي
94,374
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وفيات
5,869
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