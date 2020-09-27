شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ومحافظ سوهاج يقودان سباق دراجات تحت شعار «رياضتك مناعتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج مهرجانا لسباق الدراجات تحت شعار «رياضتك مناعتك» والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

وقد شارك في الماراثون الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، وعدد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية، بمشاركة ١٠٠ دراجة هوائية، إبتداء من كورنيش النيل، وحتى جامعة سوهاج القديمة لمسافة 2 كيلو متر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مهرجان الدراجات تحت شعار «رياضتك مناعتك»، يأتي في إطار إهتمام الدولة والقيادة السياسية بعودة النشاط الرياضي وجعل الرياضة أسلوب حياة .

وأعقب الماراثون جولة ميدانية للوزير ومرافقوه داخل الإستاد الرياضى بمدينة سوهاج، حيث استمع الوزير لآخر مستجدات التطوير وأرضية الملعب بالأستناد.

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قد استقبل صباح اليوم الأحد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارته للمحافظة، لإعطاء إشارة بدء ماراثون مهرجان الدراجات، وتفقد وافتتاح عدد من المنشأت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

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