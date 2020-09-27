شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات ليفربول وأرسنال قبل مواجهة الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الالماني يورجب كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن القائد جوردن هندرسون لن يلحق بمباراة الغد، أمام أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فيما يستمر ابتعاد جويل ماتيب بسبب الإصابة أيضًا، بينما سيرحب الفريق بعودة المدافع جو جوميز، والذي انضم لزملائه في التدريبات الجماعية من جديد يوم الجمعة الماضي.

وفي الجهة المقابلة، تأكد غياب كالوم تشامبرز وبابلو ماري وجابرييل مارتينيلي وشكودران موستافي عن صفوف آرسنال في آنفيلد، في حين لا تزال الشكوك تحوم حول جاهزية سيدريك سواريز وكيران تيرني اللذين غابا عن مواجهة ليستر سيتي في كأس كاراباو في منتصف الأسبوع، وكذلك سوكراتيس باباثتاتوبولوس الذي عاد لتدريبات الفريق اللندني مؤخرًا.

كان آرسنال قد خرج فائزًا في آخر مباراتين أمام ليڤربول، إلا أن المدرب ميكيل أرتيتا شدد على صعوبة المواجهة التي تنتظر فريقه غدًا.

وقال المدرب الإسباني: «ليفربول وصل إلى مكانته الحالية في الدوري الإنجليزي من خلال التفوق المستمر لاعبيه في جميع النواحي الفنية، ولذلك نعلم أننا تنتظرنا مباراة صعبة».

«نحتاج أن نكون في أفضل أيامنا وأن نجاري ليفربول في اللعب، وأتمنى أن يكون اللاعبون في قمة عطائهم».

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