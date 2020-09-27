شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية لكرة السلة للأولمبياد الخاص بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت بالقاهرة الدورة التدريبية الإقليمية الافتراضية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في المهارات الفردية لكرة السلة، بتنظيم الأولمبياد الخاص المصري، وبإشراف الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي.
يأتي ذلك استعدادًا لانطلاق أول كأس افتراضى فى المهارات الفردية لكرة السلة، سيقام بداية 2021، وتجهيزًا لمشاركة برامج المنطقة فى لمشاركة برامج المنطقة فى الالعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا 2023.
ويشهد اليوم الأول من أيام الدورة كلمه ترحيب من المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي، يلقيها الدكتور عماد محي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، لتنطلق بعدها فعاليات الدورة بمحاضرة عن التقسيم للدكتور عماد محيى الدين، كما يلقى د. شريف الفولي محاضرة عن تنظيم وإدارة الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص، ويختتم هذا اليوم بمحاضرة عن الدورات التدريبية من خلال منصة الأولمبياد الخاص الإلكترونية للدكتور عماد والدكتور شريف.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,736
-
تعافي
94,374
-
وفيات
5,869
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الدورة التدريبية لكرة السلة للأولمبياد الخاص بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.