شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية لكرة السلة للأولمبياد الخاص بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت بالقاهرة الدورة التدريبية الإقليمية الافتراضية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في المهارات الفردية لكرة السلة، بتنظيم الأولمبياد الخاص المصري، وبإشراف الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي.

يأتي ذلك استعدادًا لانطلاق أول كأس افتراضى فى المهارات الفردية لكرة السلة، سيقام بداية 2021، وتجهيزًا لمشاركة برامج المنطقة فى لمشاركة برامج المنطقة فى الالعاب العالمية الصيفية التى تقام بألمانيا 2023.

ويشهد اليوم الأول من أيام الدورة كلمه ترحيب من المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي، يلقيها الدكتور عماد محي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب، لتنطلق بعدها فعاليات الدورة بمحاضرة عن التقسيم للدكتور عماد محيى الدين، كما يلقى د. شريف الفولي محاضرة عن تنظيم وإدارة الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص، ويختتم هذا اليوم بمحاضرة عن الدورات التدريبية من خلال منصة الأولمبياد الخاص الإلكترونية للدكتور عماد والدكتور شريف.