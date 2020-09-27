شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يوضح موقف ألكانتارا من المشاركة أمام أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني من مباراة ليڤربول الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي، قد يظهر الوافد الجديد تياجو ألكانتارا في التشكيل الأساسي للريدز لأول مرة مساء الغد في المباراة المرتقبة ضد أرسنال في اطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للريدز.

ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب يورجن كلوب يوم الجمعة للحديث عن استعدادات الريدز لمباراة الغد أمام أرسنال، قال المدرب الألماني عن احتمالية مشاركة تياجو: «سنرى. لا يزال أمامنا ثلاثة أيام، وبعض اللاعبين بحاجة للتعافي من مباراة الأمس، لذا من المبكر أن نتحدث عن التشكيل الذي سنلعب به ضد آرسنال. لدي فكرة في رأسي، ولكن لماذا أتخذ قراري اليوم بينما لن تلعب المباراة إلا يوم الاثنين؟ نعم، سيكون أحد الخيارات التي سنفكر فيها بكل تأكيد».

وعلى صعيد الغيابات، فأكد كلوب أن القائد جوردن هندرسون لن يلحق بمباراة الغد، فيما يستمر ابتعاد جويل ماتيب بسبب الإصابة أيضًا، بينما سيرحب الفريق بعودة المدافع جو جوميز، والذي انضم لزملائه في التدريبات الجماعية من جديد يوم الجمعة الماضي.