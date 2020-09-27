شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يصل سوهاج لافتتاح وتفقد مشروعات وأنشطة رياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة سوهاج، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.

وبدأ «صبحي» جولته بالمشاركة في سباق «ماراثون» للدراجات، بمشاركة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وقيادات المحافظة.

وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن برنامج زيارة الوزير يتضمن تفقد صالة للألعاب الرياضية مقامة على بعد 900 متر من مبنى المحافظة، وافتتاح ملعب خماسى بنادى الرحلات بحى الكوثر، وحضور المهرجان الختامى لمشروع الأيتام بالنادى، وتفقد الإنشاءات الجديدة بنادى الإيمان للمعاقين بمدينة سوهاج، وتشمل استكمال المبنى الإداري، والصالة الأولى للألعاب الرياضية بمدرجات معلقة تتسع لحوالى 50 متفرج، وأعمال تجهيز الصالة الثانية بالمبنى.

وأضاف «الفقي» أن الوزير سيتفقد مركز شباب مدينة سوهاج لحضور تصفيات أولمبياد الطفل المصرى في كرة القدم، والتى تقام بين فريقى محافظتى أسيوط والوادى الجديد، فضلا عن إفتتاح مشروع «100 فتاة 100 حلم»، وعقد لقاء حوارى مع 120 شاب وفتاة بمركز التعليم المدنى بمدينة سوهاج، وتكريم عدد من الفرق الرياضية بالمحافظة الفائزة في بطولات رياضية.