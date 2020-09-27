شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لحرس الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يختتم فريق الكرة بسموحة، اليوم الأحد، استعداداته الفنية لمواجهة الحدود، في تمام الثالثة والصف عصرًا، وعقب انتهاء التدريب سيعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق، القائمة التي ستخوض المواجهة المقبلة.

وأعلن مسؤولو سموحة سلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق السكندري والجهاز الفني والإداري، أمس السبت، بمعسكر الفريق ببرج العرب، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك قبل مواجهة حرس الحدود، بالجولة الـ30 لمسابقة الدوري العام، والتي يبحث فيها الموج الأزرق عن مواصلة النتائج الطيبة بحثا عن تحسين ترتيب الفريق في جدول منافسات المسابقة المحلية، والاقتراب من دخول المربع الذهبي.

وكان الجهاز الفنى قد شاهد مع لاعبيه مباريات الحرس الأخيرة في الدورى من اجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة في فريق «الحدود» والذى سيقاتل من أجل حصد المباراة الثلاثة للخروج من دوامة الهبوط التي تطارده .

ونجح أحمد سامى منذ توليه المسؤولية في تحقيق الفوز بمباراتين وتعادل في مثلهما، وحقق فريقه معدل تهديفى عال لأول مرة منذ بداية الموسم.

ويحتل سموحه المركز الـ6 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة.