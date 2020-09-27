شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تُوفي، فجر اليوم الأحد، أحمد الفولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي، رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو.
ونعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو «الفولي»، الذي وافته المنية، فجر اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض، داعين الله عز وجل «أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة».
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