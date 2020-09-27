شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك مع الجونة وليستر ضد مان سيتي وبرشلونة أمام فياريال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ30 لبطولة الدوري الممتاز، حيث تنطلق المباراة في الثامنة مساء.

وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي شيفيلد يونايتد مع ليدز يونايتد، في الواحدة ظهرًا، وتوتنهام مع نيوكاسل في الثالثة عصرًا، ومانشستر سيتي مع ليستر سيتي، في الخامسة والنصف مساءً، وويستهام مع وولفرهامبتون «8 م».

وفيما يخص الدوري الإسباني، يلتقي أوساسونا مع ليفانتي في الثانية عشرة ظهرًا، وإيبار مع بلباو في الثانية ظهرًا، وأتلتيكو مدريد مع غرناطة في الرابعة عصرًا، وبلد الوليد مع سيلتافيجو في السادسة والنصف مساءً، وقاديش مع إشبيلية في السادسة والنصف مساءً، وبرشلونة مع فياريال في التاسعة مساءً.