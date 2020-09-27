شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: الإسماعيلي فريق عظيم.. وعلي أبوجريشة أستاذي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشادت جماهير الإسماعيلي بمشارك الكابتن مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق في مبادرة قدامى اللاعبين لدعم فريق النادي ولاعبيه، في ظل أزمة غير مسبوقة بتاريخ النادي، وتعرضه لخطر الهبوط للدرجه الثانية، بعد سلسلة الهزائم التي لم تحدث له من قبل.

ووجهت صفحات الروابط الجماهيرية للدراويش تحية إلى لاعب الأهلي وجماهير الأهلي لوقوفها مع الفريق في هذه المحنة الصعبة.

وحرص مصطفى يونس على النزول إلى أرضية الملعب برفقة عدد من اللاعبين القدامى للدراويش، وأبرزهم على غيط وإسماعيل حفني، وكابتن أنوس وخالد القماش وحمزة الجمل وعماد سليمان ورضا سيكا.

ووجه «يونس» كلمة إلى اللاعبين قائلًا: «الإسماعيلي فريق الفن والهندسة، وله جمهور كبير في مصر وخارجها، ولازم تعرفوا كده»؟

وأضاف: «أنا لما كنت آجي الملعب ده والإسماعيلية مع الأهلي نلعب مع الإسماعيلي، كان قلبى بيبقى في ركبي».

وقال: «الإسماعيلي فريق عظيم، وعلي أبوجريشة أستاذي، ولما لعبت مع كابتن على مكنتش مصدق نفسي».

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