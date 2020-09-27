شكرا لقرائتكم شالكه الألماني يقيل مدربه الأمريكى ديفيد فاجنر بعد البداية الكارثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى شالكه الألمانى إقالة مدربه الأمريكى ديفيد فاجنر، بالإضافة إلى المدربين المساعدين له كريستوف بولر وفرانك فرولينج بعد البداية الكارثية للموسم الجديد 2020-2021، بعدما خسر مباراتيه الافتتاحيتين فى الدورى الألمانى بنتائج مذلة من بايرن ميونخ وفيردربريمن.

أصدر نادى شالكة الألمانى بيان رسمى عبر موقعه الإلكترونى جاء فيه " تم فسخ تعاقد المدرب ديفيد فاجنر كما تم إقالة المدربين المساعدين كريستوف بولر وفرانك فرولينج من تاريخ اليوم الأحد".

وأوضح يوشين شنايدر، المدير الرياضى لنادى شالكة قائلا "كنا نأمل جميعًا أن نتمكن من التحسن على أرض الملعب مع ديفيد فاجنر، ولكن لسوء الحظ، لم نشهد الأداء والنتائج الصحيحة من أول مباراتين من الموسم حتى يحدث هذا، ".

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لذلك قررنا أن نبدأ بداية جديدة، على الرغم من النتائج المخيبة للآمال، لم يكن هذا قرارًا سهلاً علينا اتخاذه. أود أن أشكر ديفيد فاجنر وكريستوف بولر وفرانك فروهلنج، الذين، حتى رحيلهم، بذلوا قصارى جهدهم لإعادة شالكه إلى المسار الصحيح ".

واستقبلت شباك شالكه 11 هدفا مقابل هدف وحيد سجله الفريق خلال أول مباراتين له فى الموسم الذى استهله بخسارة مذلة أمام بايرن ميونخ حامل اللقب بثمانية أهداف دون رد قبل أن يسقط على ملعبه أمس السبت أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف لهدف

ومن المقرر أن يعلن نادى شالكه 04 عن خليفة ديفيد فاجنر خلال الأيام المقبلة.