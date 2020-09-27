شكرا لقرائتكم ربيع ياسين يطالب سيد عبدالحفيظ بالرد بشأن انضمام العربى بدر لمنتخب 2001 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى بالرد على على اتصالاتهم، حيث يحاول المدير الفنى وعادل محفوظ المدير الادارى للفراعنة الصغار الاتصال بسيد عبد الحفيظ من أجل طلب انضمام عربى بدر لاعب الفريق لمعسكر منتخب الشباب لكنهم فشلوا فى الوصول لعبد الحفيظ .

وينوى الجهاز الفنى زيارة مقر الأهلى والاجتماع بأحد أفراد الجهاز الفنى من أجل إنهاء الاتفاق على ضم اللاعب للمعسكر.

فى السياق ذاته، اتفق مسئولو منتخب الشباب مع مسئولى نادى الزمالك على انضمام لاعبى الأخير لصفوف الفراعنة يوم 23 أكتوبر المقبل قبل مواجهة الزمالك فريق الوداد فى إياب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا وذلك لعدم قيد الثنائى أسامه فيصل وحسام أشرف فى القائمة الأفريقية للفريق الأبيض .

وصرف مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مبلغ 7 آلاف جنيه لكل لاعب بمنتخب الشباب مواليد 2001 بعد المشاركة فى البطولة الودية التى استضافتها السعودية وخرج الفراعنة من الدور قبل النهائى بعد الخسارة بضربات الترجيح امام السنغال.

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ويخوض منتخب مصر الشباب مواليد 2001 وديتين مع منتخب السعودية يوم 26 و29 من شهر أكتوبر المقبل فى اطار استعداد الفراعنة لتصفيات شمال افريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بتنزانيا فى مارس المقبل.

وتقرر أن تقام وديتى منتخب مصر أمام منتخب السعودية بالقاهرة ثم سفر الفراعنة بعدها فى اول نوفمبر إلى تونس للمشاركة فى دورة شمال افريقيا.

ويستعد منتخب مصر للشباب لبطولة شمال أفريقيا التى تضم كلا من تونس والجزائر والمغرب وليبيا المقرر انطلاقها بالعاصمة تونس فى السابع من نوفمبر، حيث يتأهل أصحاب المركز الأول والثانى إلى كاس أمم أفريقيا بموريتانيا.