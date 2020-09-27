شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يجهز إجراءات السفر واستخراج التأشيرات لمواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أنه يقوم بالتنسيق حاليا بشأن سفر بعثة الفريق الأول إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد المغربى فى دورى أبطال أفريقيا، وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الإدارى يقوم بإنهاء إجراءات السفر واستخراج التأشيرات حاليا فضلا عن تواصله مع الجهات المسئولة فى المغرب لحجز ملاعب التدريب للفريق، وأشار عبد الحفيظ أن الإتجاه الأقرب للسفر إلى المغرب بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذى يجرى حاليا مع إدارة النادي، ويواجه الأهلى فريق الوداد المغرب يوم 17 أكتوبر فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء، موضحاً أنه لا يرغب فى الحديث عن هذه النقطة فى وسائل الإعلام، مُفضلاً الحديث عن مباراة لفريق أمام طنطا .

ورداً على سؤال بشأن تلقيه عروضاً من أندية خارجية فى أوربا أو غيرها، قال فايلر: هل كنت فى دماغى حتى عرف أننى تلقيت عروض؟، وتابع": بالتأكيد أتلقى عروض لكنى لا أفكر فى هذا الأمر لأن تركيزى مع الأهلى فقط إلى أرغب فى تحقيق الانتصارات معه فهذا هو الذى يشغل تركيزى حالياً.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً بشأن مستقبل فايلر مع الأهلى وأعلن الأخير أن يوم الخميس المقبل سيشهد حسم مصير فايلر مع الاقتراب من رحيل المدير الفنى وتعيين مدرب أجنبي.

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وابدى المدرب السويسرى ارتياحه للفوز على طنطا خلال المباراة، موضحاً أن الفوز كان معنوياً وهاماً فى رحلة الانتصارات التى حققها الفريق مؤخراً فى بطولة الدورى بعدما حسم الأهلى اللقب رسمياً منذ أسبوع.

وتابع: "شاهدت مباراة الوداد والرجاء واحتفظ برأيى الفنى لمناقشته مع جهازى المعاون، وهو جزء من عملى للتحضير لتلك المباراة، واستعد للمباراة القادمة ولن اتحدث عن استعدادنا للوداد الأن أو نسبة جاهزية الفريق لتلك المواجهة الهامة".

وأكد فايلر أنه لا يشغل نفسه بمباراة الوداد المغربى منتصف أكتوبر المقبل فى نصف نهائى دورى أطبال أفريقيا لأنه يركّز فى كل مباراة على حدة ولا يشغله حالياً سوى مباراة الترسانة الأربعاء المقبل فى كأس مصر .

ورفض المدير الفنى الحديث عن أفضل لاعب فى الأهلى هذا الموسم موضحاً أن هناك لاعبين قدموا عروض جيدة لكن الفريق فى النهاية هو النجم ولا يمكن إختيار لاعب بعينه كأفضل لاعب، موضحاً أن أحمد فتحى غاب عن لقاء طنطا لرغبة الجهاز الفنى فى إراحته أما وليد سليمان فقد غاب بسبب إصابة بسيطة تعرض لها، مُتمنياً أن تكون إصابة رامى ربيعة أمام طنطا بسيطة.