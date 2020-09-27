شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ يعلن سلبية مسحة كورونا لـ على لطفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، سلبية مسحة كورونا لحارس مرمى الفريق على لطفى والتى أجراها مؤخراً، وأوضح مدير الكرة بالنادى أن لطفى سوف يخضع لمسحة طبية جديدة غدا وفى ضوء نتيجتها سوف يتحدد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية للفريق.

وغاب لطفى عن قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب ظهور إيجابية مسحة كورونا التى خضع لها اللاعب منذ فترة، ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الترسانة فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 16 لمباريات كاس مصر

من ناحية أخرى، رفض رينيه فايلر الحديث عن مستقبله مع القلعة الحمراء، موضحاً أنه لا يرغب فى الحديث عن هذه النقطة فى وسائل الإعلام، مُفضلاً الحديث عن مباراة لفريق أمام طنطا، ورداً على سؤال بشأن تلقيه عروضاً من أندية خارجية فى أوربا أو غيرها، قال فايلر: هل كنت فى دماغى حتى عرف أننى تلقيت عروض؟، وتابع": بالتأكيد أتلقى عروض لكنى لا أفكر فى هذا الأمر لأن تركيزى مع الأهلى فقط إلى أرغب فى تحقيق الانتصارات معه فهذا هو الذى يشغل تركيزى حالياً.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً بشأن مستقبل فايلر مع الأهلى وأعلن الأخير أن يوم الخميس المقبل سيشهد حسم مصير فايلر مع الاقتراب من رحيل المدير الفنى وتعيين مدرب أجنبى، وابدى المدرب السويسرى ارتياحه للفوز على طنطا خلال المباراة، موضحاً أن الفوز كان معنوياً وهاماً فى رحلة الانتصارات التى حققها الفريق مؤخراً فى بطولة الدورى بعدما حسم الأهلى اللقب رسمياً منذ أسبوع.

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وتابع: "شاهدت مباراة الوداد والرجاء واحتفظ برأيى الفنى لمناقشته مع جهازى المعاون، وهو جزء من عملى للتحضير لتلك المباراة، واستعد للمباراة القادمة ولن اتحدث عن استعدادنا للوداد الأن أو نسبة جاهزية الفريق لتلك المواجهة الهامة".

وأكد فايلر أنه لا يشغل نفسه بمباراة الوداد المغربى منتصف أكتوبر المقبل فى نصف نهائى دورى أطبال أفريقيا لأنه يركّز فى كل مباراة على حدة ولا يشغله حالياً سوى مباراة الترسانة الأربعاء المقبل فى كأس مصر، ورفض المدير الفنى الحديث عن أفضل لاعب فى الأهلى هذا الموسم موضحاً أن هناك لاعبين قدموا عروض جيدة لكن الفريق فى النهاية هو النجم ولا يمكن إختيار لاعب بعينه كأفضل لاعب، موضحاً أن أحمد فتحى غاب عن لقاء طنطا لرغبة الجهاز الفنى فى إراحته أما وليد سليمان فقد غاب بسبب إصابة بسيطة تعرض لها، مُتمنياً أن تكون إصابة رامى ربيعة أمام طنطا بسيطة.