شكرا لقرائتكم هنا جودة: عدت سنة على قبول محمد صلاح مواجهتى ومتأكدة أنه هيوفى بوعده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة لتطلب من جدى مواجهة محمد صلاح لاعب منتخب كرة القدم والمحترف فى صفوف ليفربول، لإقامة مباراة تحدى بينهما، فى لعبة تنس الطاولة.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها بالفيس بوك: "عدت سنة على قبول العالمى محمد صلاح تحدى الأبطال.. أنا متأكدة أنه هيوفى بوعده ليا ويلاعبنى ونشوف مين هيكسب أنا فى انتظار الماتش ده".

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وكانت هنا جودة طلبت التحدى مع محمد صلاح العام الماضى وصرحت قائلة، "عايزة ألعب مع محمد صلاح ماتش ونشوف مين اللى هيكسب"، ورد عليها النجم المصرى على تويتر مازحاً، "طب أبعتلك مكة تلاعبك الأول ولا ألعب أنا على طول.. بس ماشى قبلت التحدى".

وردت بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة عبر صفحتها على فيس بوك قائلة، "أنا بحب اللعب مع الكبار.. ومكة تنور.. مو صلاح".

وتعتبر هنا جودة معجزة تنس الطاولة، نظرا لتفوقها على لاعبين أكبر منها سنا فى البطولات رغم أنها لم تكمل سوى عامها الـ 12، والموسم الماضى تغلبت على فرح عبد العزيز 27 عاما، وتوجت ببطولة الجمهورية للدرجة الأولى، بنتيجة 3/0.

يذكر أن الطفلة هنا حصدت الكثير من البطولات والألقاب الخاصة بها، وآخرها تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى، كما حققت الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق فى تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية