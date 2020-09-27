لحظة بلحظة .. مباراة الزمالك ضد الجونة .. "التشكيل المتوقع"

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد الجونة



يخوض فريق الزمالك قوية حينما يستضيف نظيره الجونة في الثامنة مساء اليوم (الأحد)، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري.

الزمالك ضد الجونة



ويسعى الزمالك إلى استمرار الانتصارات لتأمين وصافة الدوري في ظل المنافسة القوية مع بيراميدز على هذا المركز بعد أن حسم الأهلي لقب المسابقة لصالحه رسمياً، حيث يحتل الفريق الأبيض المركز الثاني حاليا برصيد 58 نقطة بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز في 17 لقاء وتعادل في7 مواجهات وخسر 5 مباريات، واعتبر مهزومًا اعتباريا بنتيجة 2/0 أمام الأهلي في قمة الدور الأول، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده مع نهاية الموسم.

​الزمالك ضد الجونة



ومن المنتظر أن يخوض الزمالك بقيادة طارق يحيي المدير الفني المؤقت لقاء اليوم بنفس القائمة التي لعب بها مباراة طنطا الماضية، على أن يتابع البرتغالي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق من أجل التعرف جيداً.

كان طارق يحيي قاد الزمالك في المباراتين الماضيتين بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب التعاون السعودي، وخسر في المواجهة الأولي أمام أسوان بهدف دون، قبل أن يستعيد توازنه ويحقق الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الزمالك ضد الجونة



فيما ستشهد المباراة استمرار غياب المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، عن الفريق فى لقاء الغد أمام الجونة، نظرًا لمعاناته من إصابة عبارة عن جزع فى الرباط الداخلى للركبة، حيث يسعى الجهاز الفنى للأبيض لتجهيزه فى الفترة المقبلة، خاصة أنه من عناصر الفريق الأساسية لذا يرغب الأبيض فى الاستفادة من خدماته فى المرحلة المقبلة وخاصة خلال مباراتى الرجاء المغربى بينما سيستعيد الأبيض جهود لاعبه فرجانى ساسى بعد التعافى من إصابة الظهر.

الزمالك ضد الجونة



على الجانب الأخر ، يتمسك فريق الجونة، بقيادة رضا شحاتة، بالأمل لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تأمين بقاءه فى الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما اشتعلت المنافسة بينه وبين فرق القاع للنجاة من الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية، حيث يتمسك اللاعبين بالروح المعنوية التى اكتسبوها من عودة الانتصارات للفريق مُجددًا بعدما تمكن الفريق من الفوز على أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، عقب هزيمته فى ثلاث مباريات متتالية أمام طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربى، على الترتيب.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الجونة



ومن المتوقع أن يخوض الزمالك لقاء الجونة بتشكيل مكون من :

محمد أبوجبل في حراسة المرمي

عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - أحمد عيد في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي في خط الوسط

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كابونجو كاسونجو - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو فى المثلث الهجومي

مصطفى محمد مهاجم وحيد

الزمالك ضد الجونة

ومن المتوقع أن يخوض الجونة اللقاء بتشكيل مكون من:

إسلام طارق في حراسة المرمي

جوناثان نجوين - محمد نجيب - محمود الجزار - ألان كيامبادي في خط الدفاع

سيرجي أكا - أكرم توفيق في خط الوسط

إسلام رشدي - أحمد حمدي - إسلام عبد النعيم في المثلث الهجومي

والتر بواليا مهاجم وحيد